Salma Hayek está de plácemes y así lo hizo constatar con un paseo en yate, en el que vistió un sexy bikini rojo, para celebrar su cumpleaños número 56. La actriz compartió con sus seguidores un video en su cuenta de Instagram, en el cual protagoniza un sexy baile, que ha generado miles de reacciones.

“Feliz cumpleaños #56 para mí !!!”, es como tituló el video la actriz, empresaria y productora mexicana, a quien se le ve muy contenta grabando el momento en que realiza un paseo en yate, usando un bikini, que deja al descubierto su figura.

“¡Happy Birthday, cuerpazo!”

El video, que cuenta con poco más de 1.5 millones de reproducciones, ha generado más de 8 mil comentarios para felicitar a la oriunda de Coatzacoalcos, Veracruz.

“Verificado Happy Happy Birthday dear Salma Looking Great !!!”, “Happy Birthday beautiful! Have an amazing day”, “Cuerpazooooo siempre y por los siglos de los siglos”, son algunas de las publicaciones que ha recibido Salma Hayek con motivo de su cumpleaños.

¿Quién es Salma Hayek?

Salma Hayek Jiménez nació el 2 de septiembre de 1966 en Coatzacoalcos, Veracruz, hija de padre libanés y madre mexicana.

Inició su carrera en México y protagonizó la telenovela “Teresa”, melodrama que se colocó entre los favoritos del público gracias al talento y belleza de la veracruzana, quien fue acompañada por los galanes Rafael Rojas y Miguel Pizarro.

Su participación en la telenovela de “Teresa” hizo que la consideraran como la mejor actriz en ese papel, ya que otras han interpretado el mismo, como Angelique Boyer y Bárbara Mori. Su destacado papel sería sólo parte de los cimientos en la carrera de Salma. En 1995, la joven, de cabello al hombro y luciendo sus rizos, era parte del aclamado filme “El callejón de los milagros”.

La carrera de Hayek logró una exposición internacional junto a Antonio Banderas en la cinta “Pistolero”, para después consagrarse con un sensual baile en el filme “Desde el crepúsculo hasta el amanecer”, junto a George Clooney.

Salma Hayek es esposa del empresario François-Henri Pinault

Pero no sólo en lo profesional el éxito se dibuja en la vida de Salma Hayek, pues, para 2007, un año después de conocerse, la mexicana anunciaba su embarazo y compromiso con François-Henri Pinault, un empresario francés.

Recientemente, Salma Hayek formó parte del elenco de la película del Universo Marvel, “Eternals”, en donde dio vida a Ajak, personaje que se caracterizaba por su conexión directa con los Celestiales y poseer el poder de la curación.

Salma presume su figura en redes

Salma Hayek, quien es muy activa en redes sociales, no para de mostrar la buena vida que lleva y suele presumir la figura que posee, luciendo bellos bikinis que dejan sin aliento a los millones de seguidores que tiene en plataformas digitales.