Maribel Guardia se arrepiente de defender a Eleazar Gómez y pide disculpas, aclarando que no está a favor de ningún tipo de violencia y que le dolió mucho ver las imágenes de Stephanie Valenzuela luego del ataque realizado por su novio.

Fue el pasado jueves cuando se dio a conocer que el actor mexicano Eleazar Gómez, había sido detenido tras una disputa en casa de su pareja, la cantante y modelo de origen peruano, Stephanie Valenzuela. Posteriormente se filtraron imágenes de sus lesiones y el actor fue vinculado a proceso.

Aunque aún no se ha revelado si saldrá o no de la telenovela “La Mexicana y el Güero” que actualmente se encuentra al aire, Eleazar Gómez deberá permanecer en prisión los siguientes dos meses mientras se realizan las investigaciones correspondientes y se sabe que no recibió el perdón de Stephanie Valenzuela, quien pretende llegar hasta las últimas consecuencias.

En ese entonces, Maribel Guardia fue abordada por medios de información por su cercana amistad con Eleazar Gómez y su familia. Al ser cuestionada sobre el caso, la guapa actriz, cantante y presentadora, señaló que él era un “buen niño” y que quería pruebas de su mal comportamiento.

Las declaraciones de Maribel Guardia le valieron diversas críticas y en los últimos minutos, emitió un nuevo mensaje disculpándose por sus declaraciones, algo que no agradó del todo a sus seguidores, pues señalan que lo sigue defendiendo.

MARIBEL GUARDIA PIDE JUSTICIA Y RECHAZA TODO TIPO DE VIOLENCIA

En un video publicado en sus redes sociales, Maribel Guardia explicó que cuando le preguntaron sobre el tema, ella no tenía conocimiento del caso y que por eso mencionó que quería pruebas del suceso. Al llegar a casa, se informó de lo ocurrido y aunque le preocupó la familia de Eleazar Gómez, aclaró que rechazaba todo tipo de violencia.

Maribel Guardia hizo un llamado a la importancia de denunciar todo tipo de abusos para no solo poner un alto a la violencia contra la mujer, sino también a los feminicidios que se suscitaban en todo el mundo.

Volviendo al caso de Eleazar Gómez, Maribel Guardia agregó que en caso de ser culpable debía pagar por sus malas acciones, y fue lo que hizo estallar a sus seguidores, pues consideraron que las imágenes proporcionadas por Stephanie Valenzuela eran suficiente prueba. Maribel insistió en que esperaría a la resolución del proceso.

Aquí la disculpa de Maribel Guardia sobre sus declaraciones en torno al caso de Eleazar Gómez :

