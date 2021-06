El 16 de junio de 1978 se estrenó Vaselina, una historia basada en un musical de Broadway que había recibido numerosas críticas y no había tenido el éxito esperado. Pero contra todos los pronósticos, la película se convirtió en un verdadero éxito, arrasó en las taquillas, se convirtió en un largometraje de culto y mandó directo a la fama a sus protagonistas.

Grease no tuvo la oportunidad de conseguir alguno de los grandes premios que se entregan en el mundo del cine, pero sí fue nominada en varias categorías a los Globos de oro y estuvo en los finalistas para llevarse el Oscar por la mejor canción.

En taquilla recaudó un poco más de 400 millones de dólares, una cifra increíble para esa época. “Ojalá supiera el secreto de Grease, porque entonces habría hecho otra película como esa”, dijo en tono de broma Olivia Newton-John, en una entrevista. Esto haciendo referencia a que no se contemplaba el éxito que tuvo el musical.

Fue una película con mucha energía, con canciones y coreografías que contagian alegría, además de una historia de amor entre dos jóvenes que está muy cerca de representar a una generación entera. Randal Kleiser, el director de Vaselina le dio esa apariencia de época tan viva, que, aunque fue grabada 25 años después de la época que representa, lo hace de manera fiel y muy convincente.

¿Cómo lucen los protagonistas hoy?

Han pasado 43 años de que se estrenó Vaselina. Entre los protagonistas, los que más éxitos han tenido son John Travolta y Stockard Channing. Los demás siguieron en el mundo del espectáculo, pero con mucho menor participación. Te decimos cómo lucen en la actualidad.

John Travolta

Tiene 67 años de edad. Por su participación en Saturday Night Fever y Pulp Fiction, fue nominado al Óscar al mejor actor, aunque nunca pudo ganarlo. En 1995 ganó el Globo de Oro al mejor actor de comedia o musical, por Get shorty. Entre sus trabajos más recientes se encuentra su participación en la serie de televisión The People v. O. J. Simpson: American Crime Story, la película Salvajes y Hombres de élite.

Olivia Newton-John

Tiene 72 años. Después de Vaselina no tuvo tanta participación en el cine. Sus participaciones más recordadas se dieron en la televisión y, de manera más reciente, en programas como Ru Pauls Drag Race o Dancing with the stars, en donde participó como juez.

En el cine estuvo en largometrajes como Score: A Hockey Musical, A Few Best Men, Sharknado 5: Global Swarming y The Very Excellent Mr. Dundee.

Didi Conn

Tiene 69 años. Tras la película tuvo muy poca participación en el mundo del espectáculo. Estuvo en la segunda parte de Vaselina y en la película de Salma Hayek, Frida. En televisión tuvo participaciones esporádicas en las series La Ley y el orden: Unidad de víctimas especiales, Stanley, L.A. Law y Civil Wars.

Stockard Channing

Es, junto con John Travolta, la que más éxitos tuvo tras Vaselina. A sus 77 años ha sido nominada a los premios Oscar y Globos de Oro. Además fue ganadora de tres premios Emmy y un Premio Tony. Y aunque se hizo muy conocida por Grease, su gran consolidación vino con el papel de la Primera Dama Abbey Bartlet, en The West Wing, una de las series más exitosas de la historia.

También ha participado en obras de teatro y otros proyectos de televisión y cine. Actualmente vive en la ciudad de Nueva York.