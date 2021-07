La banda BTS sigue conquistando fans alrededor del mundo, incluso si se trata de súper estrellas famosas. El talento de los 7 idols coreanos no solo ha sido premiado con los récords épicos que han conseguido, también es reconocido por leyendas de la música como Beyoncé.

La popularidad del grupo se ha extendido a la industria americana, una de las más populares y un referente para la música en general.

El K-Pop ahora se ha convertido en un género actual del que todos disfrutan y no es de extrañar que alguien como Beyoncé esté al tanto de las canciones de BTS y disfrute de ellas. Jungkook fue quien se robó toda su atención con esta canción.

Beyonce también es ARMY y está es su canción favorita

En la comunidad de Reddit, el productor Sleep Deez realizó una dinámica de preguntas y respuestas con sus fans, algunas ARMY aprovecharon para cuestionarlo sobre su trabajo con BTS y no se limitó en elogios hacía el llamado “Golden Maknae”.

El músico trabajó con Jungkook para la canción “My Time”, uno de sus solos en el álbum “Map of the soul: 7”, donde demostró todo el potencial de su voz. Pero no fue el único sorprendido, el productor reveló que Beyoncé escuchó su canción y quedó encantada.

Hace unos meses había compartido la noticia en sus redes sociales, pero volvió a confirmar que la cantante es toda una ARMY conquistada por el talento de Jungkook, ya que amó completamente la música de BTS.

No es la primera vez que BTS conquista a otras celebridades que se declaran sus fans, pero tener el reconocimiento de una leyenda como Beyoncé demuestra que los idols coreanos se han ganado una de las industrias más competitivas.

“My Time” no solo es una gran canción, también tiene un gran significado, ya que Jungkook retrata su experiencia cuando la fama llegó a su vida, el tiempo no se detuvo para él y no lo esperó para disfrutar una adolescencia como cualquier otro chico. Creció muy rápido y maduró debido a las circunstancias.