Maribel Guardia es una de las mujeres más seguidas de la farándula mexicana, casi siempre se habla de ella por su figura, su aspecto joven o su gusto por la moda. Pero en esta ocasión dio de qué hablar porque recibió críticas y fue catalogada como una “suegra metiche”, a lo que ella no se quedó callada y contestó con todo.

Y es que mucho se ha dicho al respecto de la crisis matrimonial que enfrentan Julián Figueroa y su esposa Imelda Garza. Se ha comentado que una tercera en discordia tendría que ver, pero también se ha dicho que la poca solvencia económica de la pareja causó problemas en su hogar, por lo que Maribel Guardia es quien los ha estado manteniendo, por lo que interferiría mucho en su relación.

Al respecto, la guapa actriz y cantante negó que sea una “suegra metiche” y sostuvo que se lleva muy bien con la esposa de su hijo: “Lo que estuvo lindo es que el Día de la Madre, Imelda puso una foto conmigo y puso cosas muy lindas de mí y eso salió de su corazón. Con eso me quedo”, dijo para el programa ‘Suelta la sopa’.

A Maribel no le importan las críticas

Maribel destacó que gracias a su experiencia ha sabido dejar los malos comentarios a un lado y aunque sí le duelen, ya no deja que le afecten: “A estas alturas es una mancha más al tigre. No es que no te duela, se te resbala porque con los años uno sabe lo que uno vale como ser humano”, agregó.

La costarricense aprovechó para hablar sobre los rumores que apuntan a que la esposa de su hijo Julián podría formar parte de la bioserie sobre Gloria Trevi: “No sé nada, a mi no me ha dicho nada; pero estaría padrísimo verla realizar sus sueños. No hay nada más lindo que ver a una persona feliz y que luche por lo que quiere en la vida”.

Incluso, destacó que Imelda tiene todo el apoyo de Julián, en todo lo que quiera realizar, pues la deja realizarse como mujer y como profesional. Por lo que espera que su relación marche mejor de ahora en adelante.