A tres semanas de la muerte del comediante Sammy Pérez, sus sobrinos confirman que quien fuera su novia, Zuleika Garza, dejó en ceros dos de las cuentas del actor.

“Sí, tristemente esa mujer se aprovechó de mi tío. (En el banco) Nos dijeron que esos movimiento fueron aproximadamente hace un mes, mes y cachito, y mi tío apenas va a cumplir un mes de fallecido. Era lo de sus ahorros, pues porque él tenía un ahorrito, y pues sí lo desfalcó un poquito. La verdad es que no tenemos pensado denunciarla porque estamos ya muy cansados de esa señora. Lo único que podemos decirle es que ojalá el dinero le dure porque el dinero malhabido no dura, como dicen por ahí. Mi tío no le dio el poder como tal, pero esa señora, cuando mi tío estaba hospitalizado, en videollamada fue cuando se aprovechó y le pidió a mi tío sus claves”, contó Jessica Pérez.

Los jóvenes acudieron a la empresa donde laboraba el actor para poder rescatar el saldo de una tercera cuenta que tenía Sammy.

Actualmente, se encuentran esperando que se condone la deuda del hospital tras su muerte, y agradecidos con Eugenio Derbez, quien, confirman, corrió con los gastos del funeral.

Por otro lado, Zuleika Garza se defendió en exclusiva para De Primera Mano de las acusaciones que le hacen de vaciar las cuentas de Sammy.

“Mis hijos han salido muy afectados de todo esto, principalmente mi hija. Hace poco se me desmayó, ella tiene arritmia cardiaca y está un poquito malita de su corazón. Hace pocos días se me quería suicidar por todo lo que decían, es muy depresiva. Yo ni a la calle puedo salir ya porque la gente me dice cosas, a mi hija le dicen cosas, y si yo continúo con todo esto, se va a seguir más, y mi hija se va a afectar más. Me encantaría aclarar muchas cosas. Por ellos es por lo único que no quisiera yo, esto nunca va a parar”