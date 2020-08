Tras darse a conocer el fallecimiento del actor Chadwick Boseman, a causa de cáncer de colon, las reacciones y condolencias por el deceso del protagonista de “Black Panther”, no se hicieron esperar.

Después de que la noche de este viernes la familia del actor que encarnó a “El rey T´Challa” diera a conocer su muerte, fans, políticos, actores y varios compañeros “Avengers” del actor de 43 años inundaron las redes sociales.

Entre los mensajes, uno de los más conmovedores es el de Chris Evans, “El Capitán América”, quien le dedicó una emotiva despedida, y dijo estar “absolutamente devastado” por la muerte de su amigo a quien le deseó: “descansa en poder, Rey”.

I’m absolutely devastated. This is beyond heartbreaking.

Chadwick was special. A true original. He was a deeply committed and constantly curious artist. He had so much amazing work still left to create. I’m endlessly grateful for our friendship. Rest in power, King pic.twitter.com/oBERXlw66Z

— Chris Evans (@ChrisEvans) August 29, 2020

Del mismo modo, otro actor que lamentó el hecho fue Don Cheadle, quien interpreta a “Warmachine” en las cintas de Iron Man y el universo cinematográfico de Los Avengers pues tuiteó: “te extrañaré, hermano hermano de cumpleaños”.

Por su parte, Mark Ruffalo, intérprete de Hulk, lamentó la tragedia, que se acumula a “las de este año que se han hecho más profundas por la pérdida de Chadck Boseman” .

A su vez, las compañeras de Boseman de la saga Avengers Lie Barson y Zoe Saldaña, quienes interpretan a La Capitana Marvel y Nebula, respectivamente, le dedicaron conmovedores mensajes al Rey T´Chala, quien “irradiaba poder y paz”.

— Brie Larson (@brielarson) August 29, 2020

No obstante, personajes de la farándula, cantantes y actores se sumaron a la tristeza que embarga a la familia de Chadwick Boseman y enviaron sus condolencias.

Entre ellos se encuentra el actor y luchador Dwayne Johnson, “La Roca”, la presentadora Oprah Winfrey y el rapero Ice Cube

Hard to hear about this.

Rest in love, brother.

Thank you for shining your light and sharing your talent with the world. My love and strength to your family. https://t.co/hNAWav7Cq8

— Dwayne Johnson (@TheRock) August 29, 2020

I’m floored by this news, Chadwick was one of the best and I really enjoyed watching him work. RIP https://t.co/N9HtKuuMIg

— Ice Cube (@icecube) August 29, 2020

No obstante, la compañera de fórmula de Joe Biden y senadora por California, Kamala Harris tuiteó el pésame a la familia de Boseman y dijo estar “con el corazón roto” por la muerte de “Mi amigo y compañero Bison Chadwick Boseman, era brillante, amable, culto y humilde”.