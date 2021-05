Ante la declaración de Frida Sofía, quien denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte de su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, el actor y político Sergio Mayer declaró que se mantiene neutral ante el caso y refirió que habló con Alejandra Guzmán, quien “está muy lastimada” por las declaraciones de su hija y todo lo que ha sucedido recientemente.

De acuerdo con el político mexicano ha mantenido contacto con ambas partes ya que es importante escuchar la voz de las víctimas por lo cual su postura es completamente neutra y será la ley y la autoridad quien determine el caso, asimismo aclaró si Alejandra Guzmán llegó a molestarse por mostrar apoyo a su hija.“

A mí me pidieron información y es mi compromiso como representante popular. Yo di información que me pidieron y les dije qué podían hacer y qué debían hacer y punto. He estado hablando con el abogado, es el mismo que tenemos con Dani Berriel, y estamos en comunicación.

El otro día íbamos a tener un zoom para platicar del tema, ver cómo iba a proceder y la parte mediática”, declaró Sergio Mayer.

El apoyo a las víctimas de abuso sexual De igual manera refirió que desde su cargo busca apoyar a las mujeres sobre todo desde el ámbito legal, por lo cual respalda a las víctimas de maltrato y abuso, incluso mencionó que hace unos días se reunió con integrantes de la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México para abordar este tema en la parte legislativa, ya que considera la ley protege mucho al hombre lo cual se tiene que cambiar.