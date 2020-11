La actriz y cantante fue señalada por manifestar en redes sociales su apoyo al nuevo presidente de Estados Unidos

“¿Por qué tengo que trabajar yo por su libertad de expresión?”, cuestiona Susana Zabaleta a los usuarios en Twitter que la criticaron por felicitar publicamente al nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

La controversia surgió ante el desacuerdo de varias personas, quienes señalaron de entrometida a Zabaleta por hablar en nombre de los mexicanos y del presidente del país, Andrés Manuel López Obrador. Asimismo la juzgaron de ignorante.

“Sé que nuestro presidente no lo ha hecho, pero, Sr. Presidente Electo Joe Biden. ¡Muchas felicidades! Gracias por cambiar nuestro mundo. Atentamente, los mexicanos”, escribió Zabaleta.

Sé que nuestro presidente no lo ha hecho, pero, Sr. Presidente Electo @JoeBiden, ¡muchas felicidades! 🙌🏻 Gracias por cambiar nuestro mundo. Atentamente, los mexicanos. 🇲🇽 — Susana Zabaleta (@SusanaZabaleta) November 9, 2020

La intérprete aseguró que esta publicación fue hecha, como mexicana, con la intención de no dejar atrás al país, frente a otros donde los mandatarios sí se pronunciaron ante la elección. Tal es el caso del presidente de Francia, Emmanuel Macron y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

“Se me hace ridículo que el presidente no haya felicitado a Biden cuando todo el mundo lo felicitó, ¿por qué siempre nos tenemos que quedar en el atrás, atrás?, ¿por qué México siempre está atrás?”, expresó.

En México, Andrés Manuel López Obrador no ha reconocido el triunfo del candidato demócrata por considerar que las disputas que aún sostiene con el expresidente Donald Trump podrían ocasionar un cambio.

“Vamos nosotros a esperar a que se terminen de resolver todos los asuntos legales. No queremos ser imprudentes, no queremos actuar a la ligera y queremos ser respetuosos de la autodeterminación de los pueblos y respetuosos del derecho ajeno”, dijo en una conferencia de prensa.

“¿Por qué no entienden que la censura es publicidad pagada por el gobierno? Eso es para mí la censura, publicidad pagada por el gobierno y a mí no me van a callar la boca”, afirmó.