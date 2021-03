Selena Gomez, una de las estrellas juveniles del pop más reconocidas del mundo, habló sobre su posible retiro de la música en un futuro cercano, justo cuando hoy lanza su primer álbum en español “Revelación”.

La actriz y cantante de 28 años ha revelado en una entrevista con la revista Vogue su sentir sobre el hecho de que no la toman en serio musicalmente, y también, se ha dicho cansada de la popularidad que ha venido con su éxito musical, desde que inició su carrera en 2013.

REVELACIÓN is out now / REVELACIÓN disponible ya https://t.co/y9Ld5DVKfY pic.twitter.com/VjkKPYIdVg — Selena Gomez (@selenagomez) March 12, 2021

La cantante de pop, actriz, productora y activista se ha sincerado sobre sus frustraciones respecto a su carrera musical, especialmente a medida que envejece.

“He tenido momentos en los que he estado como, ‘¿Cuál es el punto? ¿Por qué sigo haciendo esto?’”, confesó en la entrevista.

La actriz de raíces latinas también confesó que a los 15 años se sintió “violada” por los paparazzi que la acosaban constantemente, lo que la llevó a sufrir de depresión, crisis de ansiedad y adicción a las redes sociales.

Sus declaraciones no tardaron en ser tendencia en Twitter, donde varios de sus fans mostraron su apoyo hacia la cantante, otros celebraron el lanzamiento de “Revelación” y algunos lamentaron la idea de su posible retiro.

“No creo que Selena deba retirarse. Hace buena música y sus fans la adoran. Creo que necesita una era más. Una edgy que nadie la ha visto nunca. Me encantaría darle algunas ideas.” – Cardi B sobre el posible retiro de Selena Gomez en la música. — Selena Gomez News (@SELENAT0RSARMY) March 11, 2021

si selena gomez se retira de la música yo me retiro de VIVIR — coco💫 (@consuelitis_) March 10, 2021

Selena Gómez: A QUIEN NO LE GUSTA UNA LATINA BAILANDO REGUETÓN

Yo: #SelenaGomez #REVELACION pic.twitter.com/cdKp3bJMjO — Diego Castro (@Diego98746985) March 12, 2021

A principios de 2021, Selena Gómez lanzó su primer sencillo “De una vez” del nuevo disco “Revelación”, siendo ésta su segunda melodía en español y la primera desde 2010; el tema es una balada sobre la base del reguetón que celebra la fuerza femenina.

Selena Gómez se encuentra actualmente filmando su nueva serie, Only Murders in the Building, en la ciudad de Nueva York, además tiene un programa de cocina, trabaja en el lanzamiento de una línea de maquillaje y piensa en convertirse en productora de televisión.

Actualmente, y tras años de haber revelado su enfermedad de lupus, Selena Gómez se ha distanciado un poco de las cámaras y se ha dedicado a otros proyectos profesionales.