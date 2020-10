A través de sus redes sociales, Arnold Schwarzenegger anunció que recién había sido operado del corazón. El procedimiento consistió en remplazar su válvula aórtica.

Incluso agregó que se siente “fantástico”, tanto que ya hasta salió a recorrer las calles de Cleveland, Ohio, ciudad estadounidense donde fue atendido.

El ícono de las cintas de acción agradeció los cuidados que recibió de todo el personal médico.

Fuente: Informador

Thanks to the team at the Cleveland Clinic, I have a new aortic valve to go along with my new pulmonary valve from my last surgery. I feel fantastic and have already been walking the streets of Cleveland enjoying your amazing statues. Thank you to every doc and nurse on my team! pic.twitter.com/hmIbsEMHtA

— Arnold (@Schwarzenegger) October 23, 2020