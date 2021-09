Tras años de espera, los fans de Friends pudieron ver la reunión el pasado 27 de mayo. Meses después del lanzamiento, Jennifer Aniston ha compartido sus impresiones sobre el esperado especial.

“Creo que realmente fue más difícil de lo esperado”, reveló Aniston en el podcast Literally! With Rob Lowe.

“Porque en tu mente piensas: ‘Oh, esto será muy divertido, como viajar en el tiempo’. Resulta que es un poco difícil viajar en el tiempo. El set se volvió a colocar exactamente igual, era exactamente lo mismo todo. Pequeñas cosas que habían estado guardadas durante todo este tiempo. De repente, ahí estás. Y, ya sabes, 16 años han pasado, muchas cosas nos han pasado a cada uno de nosotros”, añadió.

“Volver allí fue nostálgico y también un poco melancólico, porque muchas cosas han cambiado y todos hemos ido por caminos diferentes, algunos fáciles y otros no tan fáciles para nosotros. Fue brutal, y tampoco puedes ignorarlo. Hay cámaras por todas partes y no puedes dejar de llorar… Hubo un momento en el que todos estábamos llenos de lágrimas. Quizás David no lloró, no creo que hayamos roto a David. Pero incluso LeBlanc se rompió en un momento. Ya sabes, el que es ‘Don tipo duro’ … Incluso él lloró un poco”, explicó.