Los fans de Grey´s Anatomy temporada 17 siguen a la expectativa de un pronto regreso de esta serie médica que tanto impacto ha ocasionado en esta entrega. Pero, mientras eso sucede actores como Ellen Pompeo se han dado a la tarea de revelar cómo fue su ingreso a este drama médico que le abrió las puertas al éxito en su carrera.

En una reciente entrevista, la rubia de 51 años sorprendió a sus seguidores al confesar que este proyecto se dio por casualidad y que entre sus planes no estaba contemplado estar por tanto tiempo en esta historia.

ELLEN POMPEO SE SUMÓ AL ELENCO DE GREY’S ANATOMY TEMPORADA 17 SOLO PARA “PROBAR SUERTE”

Y aunque gracias a su personaje de Meredith Grey, esta mujer se ha convertido en una de las estrellas mejor pagadas de la televisión, su intención inicial no era sumarse a este proyecto. A su criterio, asistió al llamado de la producción solo por casualidad, para ver si ganaba un dinero extra y se sentía cómoda trabajando para Shonda Rhimes que en 2005 aún no gozaba de la popularidad que tiene en la actualidad.

“No hice una audición para Meredith Grey; Shonda y la cadena me ofrecieron el papel. Shonda Rhimes no era realmente “Shonda Rhimes. En ese momento, no fue gran cosa, fue solo otro piloto que me tocaba grabar”. Con esto dejó claro que esta producción no le quitaba el sueño y que solo siguió las indicaciones de su agente con la finalidad de mantenerse vigente en la televisión, lo que no pensó es que sería para casi toda la vida.

También hizo énfasis en que no hizo ningún tipo de audición, sino que ingresó inmediatamente al elenco con el papel principal, ya que desde un principio demostró su talento y capacidad para transmitir el dramatismo necesario para esta serie que sigue impactando a la audiencia.