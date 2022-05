Karla Panini destapó que entre las personas que le habrían dado la espalda luego de casarse con Américo Garza, exesposo de su amiga Karla Luna, estaría Sergio Verduzco Platanito, motivo por el que espera algún día poder exponer situaciones comprometedoras que conoce de él.

Durante el más reciente episodio de Mal Influencers, podcast donde colabora Karla Panini, la comediante habló de las personas que se habrían “colgado” de su polémico matrimonio con el exesposo de su antes amiga y compañera, Karla Luna.

A lo largo de esta entrega del podcast no sólo mencionó a Consuelo Duval, sino también a su excompañero Platanito, a quien acusó de hablar mal de ella cuando se suponía que mantenían una estrecha amistad.

Según mencionó la Lavandera Güera, cuando destaparon que Platanito hacía en sus shows privados un chiste sobre la tragedia en la Guardería ABC, ella fue de las primeras en enviarle un mensaje de apoyo, pues verdaderamente quería que supiera que tenía compañeros de su lado.

“Se suponía que yo sí tenía una amistad, digo se suponía porque de este lado para allá sí había amistad (…) Yo agarré mi teléfono y le dije: ‘Sergio estamos para apoyarte, son cosas que pasan, uno la riega… pero aquí estoy para apoyarte’”, dijo Panini.

Karla aseguró que en varias ocasiones le hizo saber a Verduzco que ella estaba para cualquier cosa que necesitara y que seguramente este era sólo un tropiezo en su carrera. No obstante, quien habría dado la espalda al otro habría sido él cuando comenzó la ola de odio en su contra.

“Después todo este show que ya sabemos (…) juzgándome y acusándome y diciendo de mí cual sarta de tonteras, haciendo show y mencionándome y burlándose”, agregó la actriz.

Fue por ello que mencionó que la actitud de su compañero la confundió, pues él habría hecho cosas similares a las que ella hizo y por las que actualmente recibe odio.

Además, advirtió que en cualquier momento ella puede hablar de situaciones que atestiguó y que no le convendría a Platanito que se hicieran públicas, pues serían muy comprometedoras.

“Sergio Verduzco, alias Platanito, yo te conozco muy bien y sé todo lo que hacías en los camerinos. ¿Te acuerdas? Porque estábamos ahí y yo te veía. Así que, ¿juzgándome a mí, Platanito? (…) querido, no creo que tengas cara para hacerlo. Me encantaría topármelo y restregarle frente de su esposa todo lo que hacía y que yo veía con estos ojos y ni modo”

Agregó que no había hecho público esto antes debido a que esperaba que en algún momento la gente que la rodeaba dejaran de hacer comentarios sobre su relación, o que “recapacitaran”, pero no lo habría visto con Verduzco y otros compañeros más.

También mencionó que ya no piensa seguir aceptando que famosos hablen mal de ella, pues está decidida a defenderse.

“Ahora es mi hora, es mi momento, y desde aquí para el real, no me vuelvo a quedar callada. Así que con mucho gusto, Platanito, donde te encuentre, espero verte, porque ahí te voy a recordar todo lo que hacías, querido, para que no me andes juzgando porque sé tu historia y bastante bien”, dijo la actriz evidentemente molesta.

Y es que, según recordó, Sergio Verduzco participó en varios programas en los que hablaban mal de ella y, además, habría inventado situaciones con tal de hacerla ver mal frente al público.