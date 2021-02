Poco después de saber que Bella Ramsey será Ellie, se anunció que Pedro Pascal coprotagonizará en el papel de Joel, en la nueva serie de HBO, The Last of Us.

El personaje de Pascal es un superviviente que es contratado para sacar a una chica de catorce años de una zona en cuarentena. Y aunque el trabajo no parecía muy complicado, se convierte en una odisea a través de Estados Unidos, en la que dependerán uno del otro para sobrevivir.

Esta adaptación de ‘The Last of Us’ es desarrollada por Craig Mazin, a quien debemos series como Chernobyl. El guionista escribirá la serie junto a Neil Druckmann y Kantemir Balagov dirigirá el piloto.

Pascal es el actor de moda

Este nuevo trabajo para Pedro Pascal lo mantiene como uno de los actores de moda en este momento. Además, el actor chileno ha sorprendido por la versatilidad de sus personajes, sin importar la trama o el idioma en el que sean grabados.

En los años recientes lo hemos visto en Juego de Tronos, Narcos, Kingsman: El círculo de oro, The Mandalorian y Wonder Woman 1984. Además de este proyecto, también anunció que protagonizaría la próxima película de Judd Apatow, que podremos ver en Netflix.

Kantemir Balagov se encargará de dirigir el episodio piloto de la serie, donde están implicados PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint y Naughty Dog en la producción, además de HBO.