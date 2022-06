La presunta infidelidad de Gerard Piqué a Shakira es una noticia que ha retumbado fuerte durante esta semana. Y es que medios españoles aseguraron que el futbolista ya vive en su departamento de soltero, luego que la cantante de Te Felicito supuestamente “lo pillara” con otra. Ante esta situación, Suzy Cortez –mejor conocida como Mis Bumbum– confesó que el jugador del Barcelona presuntamente le enviaba mensajes, algunos muy subidos de tono. ¿Qué le escribía?

El video podcast “Mamarazzi” recientemente dio a conocer que Gerard Piqué supuestamente habría engañado a Shakira y que desde hace tiempo el actor ya no vivía con la colombiana, por ello Suzy Cortez, Mis Bumbum, decidió hablar sobre el tema, asegurando que el futbolista le mandaba mensajes fuera de lugar.

En entrevista para Diario NY, Suzy Cortez indicó que Gerard Piqué no vale la pena, pues presuntamente de todos los jugadores del Barcelona, el único que le envió mensajes indebidos fue el actual esposo de Shakira.

“Éste no vale para nada. Fue el que me mandó -mensaje- más directo. Los únicos jugadores del Barcelona que nunca me enviaron nada fueron Messi y Coutinho. Son grandes esposos y respetan mucho a sus esposas. Shakira no se merecía esto”, indicó la Miss BumBum.