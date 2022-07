La batalla legal entre Gerard Piqué y Shakira aún no termina, pues se ha dado a conocer que no han llegado a ningún acuerdo. Sin embargo, Shakira ha dejado claro que ella no cederá ante las negociaciones puesto que la cantante quiere ser quién gané la custodia de sus hijos. Para esto se ha dado a conocer qué la colombiana revelaría algunos secretos de Gerard Piqué.

Después de darse a conocer que Gerard Piqué si le fue infiel a Shakira, la colombiana ha decidido valerse de estas pruebas para arrebatarle a los hijos. Así que durante la batalla legal que están pasando para quedarse con la custodia de Sasha y Milán, a pesar de que sus hijos crecieron en España, Shakira está decidida a mudarse con ellos a Miami.

Fuentes de información revelaron que los tratos entre Shakira y Piqué para quedarse con la custodia de los niños no han avanzado mucho, sin embargo, después de que cada uno diera a conocer al buffet de abogados que contrató para llevar el caso. Se compartió que la cantante hará todo lo que esté en sus posibilidades para que la ella sea la ganadora de la custodia de sus hijos; A tal grado de que se ha mencionado de que Shakira puede llegar a relucir algunos secretos de Piqué.

De acuerdo con el medio Informalia, Shakira ha comenzado a crear un informe de Gerad Piqué en el que está recopilando información del futbolista para dar a conocer secretos que puedan dañar su imagen ante el caso de la custodia de los hijos.

” Es por ello por lo que tiene a personas rascando información y elaborando el macro informe piques, con todas las andanzas de él y algunas sorpresas que no van a dejar a nadie indiferente. Hay cosas que podrían hacerle mucho daño, y no solo en cuestiones de pareja, o familiares”.

Con estas declaraciones queda claro que Shakira sigue teniendo en mente el objetivo de mudarse en compañía de sus hijos a Miami y hará todo lo que esté en sus manos para que así sea. Con está estrategia de pelear, la colombiana busca ganar más tiempo y así buscar la forma en que sea ella quién gane la custodia de sus hijos.