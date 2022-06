Tras una caótica semana luego de los rumores que apuntan una separación por una supuesta infidelidad por parte del futbolista del Futbol Club Barcelona (FCB), Piqué a la renombrada intérprete, Shakira, una reconocida publicación española compartió un intrigante momento por parte de la mediática relación, cuando una ambulancia acudió a su residencia por una crisis de ansiedad de la colombiana.

Fue la Revista ¡Hola! la que compartió en exclusiva algunas imágenes del momento en donde la pareja vivió una situación de tensión cuando una ambulancia tuvo que acudir en el auxilio de la intérprete del éxito musical del Mundial de 2010, por una fuerte crisis de ansiedad.

Dicha controversia fue el pasado sábado 28 de mayo cuando todavía no habían llegado a los medios de comunicación los rumores sobre la supuesta infidelidad del central catalán, según contó El Periódico el primer día de junio.

Ambulancia de Ambulancia de

En los materiales audiovisuales mostrados por la publicación española se puede ver de igual forma a la madre de la cantante colombiana, Nidia del Carmen Ripoll Torrado, con un notorio semblante de preocupación y tristeza por la salud de su primogénita

Mientras Shakira estaba al interior de la ambulancia, el multipremiado central español y también ex Manchester United estaba tratando de consolar a su suegra con un tierno abrazo que quedó registrado, pese a la polémica que actualmente vive una de las familias más mediáticas y populares del mundo.

Según las fuentes de ¡Hola!, tras ver que la colombiana no podía mantener la calma, fueron movilizados a la clínica barcelonesa, un centro médico conocido por la pareja, ya que ahí nacieron sus dos hijos, Milan y Sasha.

El vocero de Shakira en Colombia, el periodista Rodrigo Beltrán, desmintió el reporte de Hola!: “Estas fotos son del 28 de mayo. El padre de Shakira, William Mebarak, tuvo una caída, ella se metió en la ambulancia con él y lo acompañó al hospital, donde actualmente se está recuperando”, aseguró a El Tiempo.

Cabe recordar que esta misma mañana, el portal Infomalia del medio El Economista dio a conocer algunos datos y la posible decisión de separarse de forma de definitiva tras la supuesta infidelidad. En este sentido, se señaló que, aunque la cantante y el futbolista no están formalmente casados, sí buscarían emprender acciones legales para obtener la custodia de sus dos retoños.

“La artista no quiere continuar viviendo en Barcelona. Aquí no tiene amigos ni familia (salvo la de Piqué) y Hacienda la persigue desde hace años, por lo que tiene intención de mudarse e instalarse en otro país. Con sus hijos, por supuesto. Y aquí empiezan los problemas: Piqué se niega a separarse de sus hijos y alude a que los niños nacieron en Barcelona, aquí se han criado y aquí tienen su colegio y sus amigos”, puede leerse en el medio español, quien aseguró que fuentes confiables les filtraron la información.

La supuesta Infidelidad de Piqué a Shakira

Como ya se mencionó, el pasado 1 de junio el mundo del espectáculo y el deporte internacional quedó consternado después de que medios internacionales como El periódico de Barcelona en su podcast Mamarazzis aseguraran que la intérprete de 45 años nacida en Barranquilla, Colombia habría descubierto que el futbolista culé la habría engañado con una modelo de 20 años.

“Lo que me comentan a mí (según sus fuentes)… me dicen: Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar… me dicen: Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia”, señalaron las periodistas españolas Lorena Vázquez y Laura Fa, sobre la supuesta infidelidad de Piqué a la intérprete de éxitos como Antología, Chantaje, La Tortura y Waka Waka con la que conoció al central campeón del mundo con España en 2010.