BARCELONA, 4 de junio.—Tras casi 12 años de relación y dos hijos en común, Shakira y Gerard Piqué anunciaron a través de un comunicadi conjunto que han decidido.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, señalan en el comunicadi de apenas 26 palabras.

Durante las últimas semanas llevaban siendo constantes las informaciones que apuntaban a un distanciamiento de la pareja.

Shakira, de 45 años, y Gerard Piqué, de 35, se conocieron poco antes del Mundial de fútbol celebrado en Sudáfrica en verano de 2010, donde ella actuó y en el que él fue una de las estrellas que llevaron a España a alzarse con el ansiado.

Ella era una de las intérpretes de más éxito a nivel mundial, y ese año el famoso Waka Waka se convirtió en himno de La Roja y en uno de los temas del verano.

Según contó el futbolista del Barcelona en una entrevista en el diario L’Esportiu en 2020, conoció a Shakira en Madrid, poco antes de ir a Sudáfrica: “Le dije que nos encontraríamos en la final. Ella iba a cantar el himno en la ceremonia de clausura y yo daba por sentado que jugaríamos ese partido. Perdimos el primer encuentro, pero al final ganamos”.

La pareja tardó unos meses en oficializar su relación. Lo hizo ella en su cuenta de Twitter en marzo de 2011, con la frase: “Les presento a mi sol”. Según contó él, detalles como que cumplieran años justo con una década de diferencia (ella nació el 2 de febrero de 1977; él, el 2 de febrero de 1987) les hizo sentir que estaban “predestinados a encontrarse”. Rápidamente, Shakira se mudó a Barcelona junto al futbolista, y dos años después de empezar su relación, en septiembre de 2012, anunciaban su primer embarazo. Su primer hijo, un niño llamado Milan, nació en enero de 2013.

La cantante confirmó su segundo embarazo año y medio después, en agosto de 2014, y el 29 de enero de 2015 nacía también en Barcelona Sasha, su segundo hijo. En una entrevista con EL PAÍS poco antes de la llegada del pequeño, Shakira explicaba cuánto le gustaba “el estado de embarazo”.

“Lo gozo de forma natural aunque también lo vivo con la ansiedad de cualquier madre, pero estoy muy feliz de expandir la familia y con gran curiosidad de ver cómo interactúa Milan con su hermano”, relataba a principios de 2015.

La colombiana también explicó años después, en 2017, que tras ser madre estuvo a punto de abandonar su carrera profesional, pero que Piqué la animó a no dejar su exitoso trabajo. “Decidí que en cuanto Sasha fuera lo suficientemente independiente, volvería al estudio de grabación. Pero no tuve en cuenta el conflicto entre mis dos almas y los temores que surgían. Me sobrevino el miedo escénico. Estaba confusa, tuve la tentación de retirarme y dejarlo todo”, explicó en la edición italiana de Vanity Fair.

“Gerard me desbloqueó. Me dijo alto y claro que él nunca me permitiría que me retirara de la música. ‘Tú te retirarás cuando ya no tengas nada que decir. Y ahora sal fuera y haz lo que sabes hacer’. Tenía razón, yo solo estaba asustada, aterrorizada”.

Pese a que diversos medios han anunciado a lo largo de los años una inminente boda, nunca llegó a haber un enlace; la pareja siempre ha contado que no necesita casarse. De hecho, en 2019 ella explicó que la suya no era “una pareja tradicional”.

A lo largo de estos años, sus fortunas se han multiplicado gracias a sus negocios. Así, por ejemplo, la de Barranquilla vendió en enero de 2021 los derechos de sus 145 canciones en una operación calificada por la industria como “millonaria”, mientras que el futbolista ha diversificado sus inversiones a través de su empresa Kosmos Global Holding y se ha convertido en el principal promotor de la Copa Davis de tenis, además de ser el dueño al 90% del Fútbol Club Andorra.

Piqué y Shakira, en un partido de tenis en Nueva York en 2019. Gotham (GC Images)

Durante estos años, sus carreras no han estado exentas de polémica. Hace apenas una semana, a finales de mayo, la Audiencia de Barcelona rechazó el recurso que había interpuesto la cantante y confirmó el auto judicial que había concluido que existían indicios de que había defraudado 14,5 millones de euros a Hacienda.

Puede haber todavía un acuerdo con la Fiscalía, pero por el momento Shakira no ha logrado archivar la causa y puede tener que ir a juicio.

Por su parte, Gerard Piqué está involucrado en los últimos meses en un escándalo junto al presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a través de unos audios en los que queda señalado porque su empresa, Kosmos, logró que la Supercopa de España se jugara en Arabia Saudí para reportar 40 millones por edición a la Federación, 4 de ellos para su compañía. Él se defiende afirmando que todo estuvo dentro de la legalidad.

La revista ¡Hola! dio a conocer el viernes que una semana antes, el sábado 28 de mayo, la cantante colombiana sufrió un fuerte ataque de ansiedad y tuvo que ser atendida por los servicios médicos en una ambulancia, que la trasladó al Hospital de Barcelona.

Finalmente, resultó que todo fue a causa de una caída sufrida por su padre, que se recupera favorablemente, tal y como han dado a conocer a este diario fuentes cercanas a la artista.

La última imagen de la pareja junta data de octubre de 2021, hace más de ocho meses. Aunque el 14 de febrero, día de San Valentín, Shakira compartió una imagen de ambos en su Instagram por el día de los enamorados.