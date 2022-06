Fue en el mundial de Sudáfrica 2010 cuando el flechazo entre Shakira y Piqué se dio de manera inmediata, desde entonces la pareja ha protagonizado uno de los romances más mediáticos a del mundo del espectáculo, ella por ser una de las artistas con mayor influencia y él por su exitosa trayectoria como futbolista.

Desde entonces, muchas cosas han cambiado: se fueron a vivir juntos, se convirtieron en padres, dos veces; gritaron su amor a los cuatro vientos y ella hasta le dedicó varias de sus canciones; sin embargo, parece ser que el cuento de hadas ha llegado a su fin.

En los últimos días ha surgido la versión de que el amor habría terminado a causa de una infidelidad por parte del jugador del Barcelona y que la misma Shakira lo habría cachado: “La cantante lo descubrió con otra y se van a separar. Sería conocedora de la deslealtad y pondría cara y nombre a la tercera en discordia”, detalló un podcast español llamado “Mamarazzis”.

Piqué regresa a su vida de soltero

Además aseguraron que tras verse descubierto, el capitán del Barcelona dejó la casa que compartía con la colombiana y sus dos hijos, para mudarse a su departamento de soltero, algo que habría sido confirmado por sus antiguos vecinos, quienes lo han visto entrar y salir a altas horas de la noche del edificio.

Incluso, se le ha visto frecuentar varias discotecas de Barcelona junto a su compañero de equipo Riqui Piug y en compañía de otras mujeres.

¿Shakira confirma separación?

En redes sociales ha surgido la teoría de que Shakira habría hablado de la crisis que su relación enfrenta en su más reciente sencillo “Te felicito”, pues la letra incluye frases como: “Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso”, “me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebasó el vaso”.

Shakira también ha sido vista sola en los últimos días y desde hace ya varias semanas no comparte ningún contenido junto al padre de sus hijos, algo que ha sorprendido a sus fanáticos.