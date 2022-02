Lyn May ha sido una de las vedettes más destacadas de México desde que emergió en el ambiente artístico en la década de los 70. La bailarina se ha mantenido vigente en el medio además de por sus exóticos movimientos en el escenario también por sus no pocas escandalosas declaraciones sobre su vida personal.

Y es que es sabido que gracias a su belleza, sensualidad y exuberante figura, la controvertida famosa conquistó el corazón de varios hombres al paso de los años, quienes han sido revelados por ella misma, pues la vedette ya ha destapado haberse relacionado íntimamente con muchos hombres, figuras del medio del espectáculo, de la política, y hasta encuentros con el narco.

Entre aquellos personajes del medio artístico nacional, también el recordado Vicente Fernández forma parte de “la colección de amores” de la bailarina mexicana de ascendencia china, pues según relató ahora, tuvieron encuentros íntimos cuando eran jóvenes en los camerinos del Teatro Blanquita.

Pese a que le tiene un gran respeto a doña Cuquita Abarca, viuda del recodado charro de Huentitán, Lyn May contó un poco más de aquellos encuentros con el hombre de quien dijo, era todo un “ojo alegre”.

En una reciente entrevista para Venga la alegría, la también cantante del tema La loba, narró que en algunas ocasiones compartía con Chente mucho más que sus actuaciones en el escenario, pues le gustaba darle besos, no sin antes mandarlo a lavarse la cara.

“Besaba muy bien, como todos los mariachis como era Vicente besan muy bien (…), sí picaba el bigote, pero lo mandaba a que primero se lavara la cara y luego ya”

A pesar de lo reveladora de la confesión, Lyn, quien brindó la entrevista a través de una videollamada, mostró prudencia sobre todo por la viuda del intérprete de La ley del rancho: “Ya me estás sacando cosas que no debo porque si lo oye Cuquita me va a regañar”.

No obstante, Lyn contó un poco más sobre en qué circunstancias se dieron sus encuentros íntimos:

“Vicente y yo éramos muy jóvenes, entonces pues en esa época, los dos trabajando en el Blanquita y los dos ahí, pues imagínate, los camerinos se prestaban para todo… ahí conocí a muchos y muy guapos”

Lyn también destacó la fama de mujeriego que siempre tuvo a cuestas el hombre fallecido a los 81 años. “Siempre fue enamorado Vicente, tú sabes que siempre fue ojo alegre Vicente, siempre, cuando no andaba con una, andaba con otra”

Pocos días después del deceso del cantante de Estos celos, el pasado 12 de diciembre, Lyn recordó también cómo se relacionó con él aun estando casada.

Según expresó en una entrevista para De primera mano, el fallecimiento del charro fue una pérdida grande para ella, pues vivió algunas anécdotas memorables con el cantante, aunque son personales y no quiso exhibirlas por respeto a él y a la familia Fernández.

“Tuvimos una relación, pero te digo, por respeto no puedo decir nada. Yo creo que todos sabíamos que era ojo alegre y que teníamos relaciones, con algunas compañeras, no solamente yo (…) y trabajando juntos, imagínate”, confesó la vedette, quien recordó cómo se suscitó la pelea entre su esposo y el fallecido cantante. “Yo estaba casada y él me abrazó, como no se dio cuenta de que venía mi esposo, atrás de mí, estuvo muy fuerte la pelea entre ellos (…) a golpes por mí”, señaló Lyn May.

Según recuerda la vedette, ella y Chente se estaban besando en el teatro mientras su marido se fue acercando a ellos, momento en el que también el cantante se dio cuenta de lo que estaba por ocurrir y se fue contra él a golpes. “Estuvieron peleando mucho tiempo hasta que mi hermano los separó”, dijo Lyn.