Diciembre será un mes lleno de cambios para Dulce María: se convertirá en mamá, cumplirá 30 años de carrera artística y afrontará por primera vez la decisión de poner su vida personal sobre lo profesional.

La actriz y cantante comenzó a los cinco años haciendo comerciales, luego programas de televisión, telenovelas, películas y discos. Cuando tenía 19 años formó parte de uno de los grupos musicales más importantes de México, RBD, que se separó en 2009 y tendrá un esperado reencuentro el próximo 26 de diciembre, en el que Dulce decidió no participar.

“Llevo toda mi vida sacrificando momentos por lo profesional; justo ahora fue decir: ‘estoy en un momento que no puedo posponer, algo muy importante para mí personalmente, que me encantaría que lo pudieran ver, esta parte de ser mamá, de estar embarazada en pandemia’. Me hubiera encantado ser parte, pero realmente ahora no”, afirmó la cantante.

De los seis integrantes del grupo, sólo ella y Alfonso Herrera se ausentarán. Aunque el productor del evento Guillermo Rosas afirmó que les rendirán tributo, Dulce asegura que ella no hará presentación especial.

“Seguramente habrá videos de esa etapa donde fuimos parte, siempre voy a estar agradecida y honrada y siempre voy a ser Rebelde a pesar de que en este tributo no pueda estar”.

Sobre sus sacrificios habla en su nueva canción “Lo que ves no es lo que soy”, un sencillo que forma parte de su disco Origen. Es la primera vez que hace un video para este proyecto y está producido por su esposo Paco Álvarez.

Para esperar la llegada de su hija, a un año de matrimonio, Dulce se tomará un descanso, pues será en las últimas semanas de noviembre o las primeras de diciembre cuando la reciban. Además de su proyecto musical, participa en la segunda temporada de Falsa identidad.