Bisongo justificó su comportamiento al asegurar que “somos seres humanos y cometemos errores”, y que su respuesta se debió a que “alguna persona escribió cosas muy fuertes, incluso amenazando a mi niña de cuatro años de manera terrible“.

Por otro lado, dijo que “en ningún momento“ quiso ofender a alguien.

Finalmente puntualizó que para evitar confrontación, por un tiempo dejaría Twitter.

“Voy a hacerme un lado un rato de esta red no sin antes reiterarles mi cariño a la gente que me quiere y a la que no, también”, sentenció.