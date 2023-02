GLENDALE, Arizona, 12 de febrero.— Este domingo registró un momento inolvidable en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, en donde en punto de las 19:30 horas de México Rihanna se adueñó del escenario para ofrecer su esperadísimo show de medio tiempo durante el Súper Bowl de la NFL entre los jefes de Kansas City y Águilas de Filadelfia.



Interpretando el icónico tema “Bitch Better Have My Money”, salió vistiendo

un espectacular body rojo con sudadera del mismo tono abierta, mostrando ligeramente su vientre con cierto abultamiento, lo que fue motivo de muchas especulaciones sobre un posible nuevo embarazo.

rihanna opening the show with ‘bitch better have my money’ ???? #superbowl pic.twitter.com/xsvtNVxIRq — 2000s (@PopCulture2000s) February 13, 2023

De hecho, Rihanna se convirtió en madre en mayo de 2022, fruto de su relación con el rapero ASAP Rocky y un embarazo que se hizo público en enero de ese año.

Ambos tuvieron la oportunidad de presenciar la presentación de la artista en el show de medio tiempo, así como su hijo recién nacido.