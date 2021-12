Estamos a un par de días de que Spider-Man: No Way Home llegue a las salas de cine de México y el mundo, y las expectativas siguen en lo más alto, pues con la virtual llegada del spiderverse, todo podría pasar y con el póster que Marvel reveló, ya se habría confirmado a Andrew Garfield y Tobey Maguire.

Spider-Man: No Way Home pinta para ser la película más vista de todos los tiempos, superando a Avengers: Eng Game, y gran parte del hype que existe se basa en la aparición de los tres Hombre Araña, contando a Tom Holland, por lo que el póster que se ha revelado sería la última ‘confirmación’.

Póster de Marvel revelaría a Tobey, Andrew y otro villano

A través de redes sociales se reveló una nueva imagen de Spider-Man: No Way Home que no sólo confirmaría el regreso de Andrew Garfield y Tobey Maguire, sino que también estaría adelantando quién será el sexto Siniestro de la película.

Victoria Alonso, vicepresidenta de Marvel, reveló el siguiente póster donde las cosas parecen ser muy claras; Andrew Garfield y Tobey Maguire estarían reflejado en él.

Como se aprecia, Tom Holland está en el centro, dividido en dos, con su traje de Spider-Man pero detrás de él hay dos sombras ‘misteriosas’. El que está a la izquierda sería Tobey Maguire y a la derecha podemos ver a Andrew Garfield; las siluetas parecen ser ‘muy evidentes’.

Por si esto fuera poco, en el centro del póster podemos ver a los 5 Siniestros ya confirmados en la película: Sandman, Doctor Octopus, Electro, Duende Verde y Lagarto, pero hasta la izquierda aparece un remolino de color verde, que sería una referencia a Mysterio.

Todas estas pistas podrían ser la última confirmación que los fanáticos necesitaban para estar totalmente listos para Spider-Man: No Way Home, aunque ojo, en redes sociales ya comenzó una ‘campaña’ de NO SPOILERS, donde piden a quien asistirá a la premier y a funciones del día 15 no revelar nada. Veremos si hacen caso.