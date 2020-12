Fernanda Castillo, actriz de 38 años años de edad esta a punto de convertirse en madre y esta contando las horas para conocer a su bebé con el actor Erik Hayser, con quien meses antes se había comprometido en matrimonio y ahora se convertirán en padres.

Cabe mencionar que la interprete ha evitado el tema de los meses de gestación que lleva, pero una de sus amigas muy cercanas se encargó de revelar toda la información; sin embargo Castillo ha evitado revelar muchos de los datos de su embarazo.

Ahora la actriz que dio vida a Mónica Robles en la serie del “Señor de los Cielos” a través de una entrevista que dio a un podcast titulado “Del mito al hecho” se sinceró y habló sobre cómo está viviendo su primer embarazo.

Aunque lo que llamó la atención fue que Fernanda destapó que al inicio de este una preocupación en su vida fue los kilos que estaba subiendo y que fue una cuestión que le tocó superar, pues el aumento de peso de manera acelerada no era algo sano, a excepción durante la gestación.

“A mí en algún momento me pasó que decía ‘es por salud’ después me agarré del mito de ‘es un kilo por mes’, yo no sé si eso pasa con todas las mujeres, pero con las que he hablado me dicen ‘no, es una idea loca’. Yo me quería casar con eso al principio y me empecé a atormentar y después a subir más y estaba muy angustiada hasta que dije ‘ya, me da completamente igual, voy a subir lo que tenga que subir’”, confesó.

Dice que en muchas ocasiones las mujeres estamos bajo el contante ojo de otras mujeres, es por eso que tomó la decisión de no compartir sus meses de gestación y mayores detalles durante su embarazo.

Pues al estar bajo la constante presión de sus seguidores por saber más acerca de la llegada del nacimiento de su bebé, pues de esta manera conseguirá no generar comparaciones buenas o malas con quienes estuvieran pasando por el mismo proceso.