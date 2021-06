El multifacético Jake Gyllenhaal de nueva cuenta pondrá a prueba sus dotes actorales con el thriller psicológico “Suddenly”, película que podría ser seleccionado para participar en el festival de Cannes de 2022.

Thomas Bidegain será el encargado de dirigir la película, sin embargo, hay que recordar que este cineasta es un aclamado guionista por sus trabajos en A Prophet (2009), Rust And Bone (2012) y Dheepan (2015), con la que ganó la Palma de Oro.

Sin embargo, Gyllenhaal —quien fue nominado a un Oscar por Brokeback Mountain— compartirá la pantalla con Vanessa Kirby —quien recibió una nominación al Oscar por Pieces Of A Woman—, en donde interpretarán a una pareja que se queda varada en una isla ubicada en el Atlántico Sur, luego de que su viaje termina en un terrible accidente.

“Suddenly” está basada en la novela francesa “Soudain Seuls”, que fue escrita por Isabelle Autissier, en la que narra de manera detallado todos los acontecimientos por los que tiene que atravesar la pareja para intentar salir con vida.

A pesar de que Gyllenhaal ha tenido una carrera ascendente, debido a que sus actuaciones presentan una gran complejidad y entrega, la última vez que se le vio en la pantalla grande fue en Spider-Man: Far From Home (2019). Mientras que Kirby ha tenido muy buenos papeles gracias a The Crown, además de haber obtenido tres participaciones en películas de Misión Imposible.

Por su parte, el director Thomas Bidegain explicó que “con ‘Suddenly’, quise analizar la dinámica profunda de una relación despojada de todos los artificios del mundo moderno ante situaciones de vida o muerte en un entorno maravilloso pero hostil”, por lo que afirmó que llevará a sus protagonistas al límite.