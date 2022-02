¿Eduin Caz, vocalista de grupo musical Gurpo Firme, sufrió un fuerte accidente automovilístico en Culiacán, Sinaloa? Tras los reportes del incidente y que se filtraran varias imágenes de lo sucedido, el cantante reapareció y explicó lo que le pasó a su camioneta ¿Cómo se encuentra el intérprete de ‘Ya supérame’?

Fue hace unas horas cuando a través de su canal de YouTube en donde Gustavo Adolfo Infante dio a conocer que el cantante Eduin Caz había tenido presuntamente un fuerte accidente vial en Culiacán, Sinaloa.

“Quiero decirles que una lujosísima camioneta, propiedad del líder, vocalista de Grupo Firme se volcó hace unas horas, a las afueras de Culiacán, Sinaloa. Las imágenes son realmente fuertes, rudas. Yo no quisiera alarmar, pero le estuve marcando al dueño del grupo, al de relaciones públicas y no tengo ninguna confirmación por parte de ellos. La policía no lo ha confirmado”, indicó el presentador en su canal de YouTube.