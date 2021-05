El efecto de Luis Miguel: La serie, sigue rindiendo frutos. Spotify ha anunciado que Luis Miguel se ha convertido en el cantante mexicano en romper el récord de descargas.

¿Y cómo no? Temas como “Hasta que me Olvides”, “Culpable o No” o “Cuando calienta el sol”, han vuelto a ser un hit musical gracias a la segunda temporada que recientemente se estrenó en Netflix y ya es de las mejores series.

A través de sus redes sociales, “El Sol” ha dado a conocer la noticia de que es el cantante mexicano que ha superado las 5 mil millones de descargas en Spotify, si lo vemos de esta manera, literalmente, casi todo el mundo ha descargado los temas de “LuisMi”.

Pero las sorpresas y récords no terminan aquí. Recientemente, la compañía australiana S Money ha revelado las canciones más valiosas del mundo y entre ellas no podía faltar Luis Miguel.

La investigación, denominada The Most Valuable Song from Every Country (La Canción Más Valiosa de todos los Países), ha destacado el valor económico de cada canción gracias a la plataforma Kworb enfocada en los números de Spotify.

Luis Miguel es quizá el artista mexicano más importante, y eso se ha visto reflejado en dicho estudio, pues el famoso tema “Ahora te puedes marchar” cuenta con 278 millones 435 mil 662 reproducciones en Spotify, y su ganancia estimada es de un millón 364 mil 335 dólares, hasta febrero de este año.

Esta canción forma parte del disco “Soy como quiero ser”, que lanzó Luis Miguel en 1987, además, cuenta con más de 400 millones de reproducciones en YouTube.

Cabe destacar que 14 temas de Luis Miguel se colocaron en la lista Top 200 de Spotify México luego del estreno en Netflix de Luis Miguel: La serie, disparando a su vez, el número de reproducciones de los covers que hace Diego Boneta.