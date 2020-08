Tras las declaraciones de Cristian Castro las cuales se compartieron en varios programas de espectáculos y redes sociales, los cibernautas, muchos de ellos fans de Manuel El Loco Valdés, se le fueron con todo al cantante, ya que notaron sus declaraciones muy falsas.

Para los que no saben Cristian Castro supo de su padre cuando el tenía apenas 5 años, pero no fue hasta poco después de los treinta cuando tuvo un acercamiento con él, por lo que en una ocasión dijo para el programa Ventaneando lo que realmente sentía por Manuel El Loco Valdés algo que dejó a muchos con la boca abierta.

Prácticamente yo no crecí con mi papá, yo no sé por qué se me quiere obligar tanto a estar ahí muy cerca de la familia de mi papá, cuando realmente no crecí cerca de él y me acerque a él para conocerlo para platicar, para ser su amigo, pero vaya no siento mucha cercanía con él, eso es verdad no es culpa, ni de él, y no es culpa mía tampoco no siento una cercanía por que no crecí con él y ahora lo veo como un amigo como un conocido que me cae muy bien, dijo Cristian Castro en 2018.