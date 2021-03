El hashtag “RESPECT TAYLOR SWIFT” se convirtió en tendencia mundial debido a una broma ofensiva contra la cantante estadounidense, Taylor Swift. Los usuarios de Twitter criticaron a Netflix por incluir frases misóginas en la nueva serie Ginny & Georgia.

En los primeros capítulos cuentan la historia de Ginny Miller, una joven de 15 años quien vive con su madre, Georgia, en una ciudad de Nueva Inglaterra.

Los usuarios y críticos que han visto la serie aseguran que Ginny es más madura que su madre, de 30 años. Algunas de las frases que le dice, son: “¿Por qué te importa? Pasas por los hombres más rápido que Taylor Swift” o “Taylor Swift hizo toda una carrera con sus ex”.

Fueron estas frases las que encendieron las redes sociales, especialmente twitter. Los fanáticos salieron en defensa de la cantante estadounidense al argumentar que son faltas de respeto intolerables.

Incluso recordaron momentos cuando Taylor Swift critica la cultura misógina en su documental “Miss América”. Sin embargo, la vida amorosa de la cantante ha sido criticada en otras ocasiones mediante programas de televisión, revistas o entregas de premios.

Taylor Swift fijó su postura a través de su cuenta de Twitter al acusar a la serie Ginny and Georgia de “degradar” a las mujeres por una broma sobre su vida privada, incluso calificó la frase mencionada en la serie como “profundamente sexista”.

Después de estas palabras, algunos de sus seguidores la convocaron a boicotear la serie de Netflix. Sin embargo, ni la compañía de streaming ni el equipo de producción han emitido alguna respuesta ante las críticas.

Hey Ginny & Georgia, 2010 called and it wants its lazy, deeply sexist joke back. How about we stop degrading hard working women by defining this horse shit as FuNnY. Also, @netflix after Miss Americana this outfit doesn’t look cute on you 💔 Happy Women’s History Month I guess pic.twitter.com/2X0jEOXIWp

— Taylor Swift (@taylorswift13) March 1, 2021