La modelo Stephanie Valenzuela reaccionó a las palabras que dedicó Melisa Sánchez a su hijo Eleazar “N”, quien permanece preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, por el delito de violencia familiar.

La también cantante de origen peruano se dijo apenada por el video publicado desde la cuenta de Instagram de Zoraida Gómez, donde la madre de ambos actores reveló que tiene diversos problemas de salud y refrendó el apoyo que siente hacia su hijo, que fue acusado de agredir a su ex pareja a inicios de noviembre en el departamento que compartieron.

Fue la noche del pasado lunes cuando la hermana de Eleazar “N” compartió las primeras palabras de su mamá tras el escándalo. En el clip, la mujer aseguró que apoya completamente al protagonista de Atrévete a Soñar e incluso comentó algunas características de su personalidad.

“Realmente no es un mal niño, es un niño dulce, trabajador, siempre ha sido muy trabajador”, comentó la señora Melisa Sánchez en el video de pocos segundos.

“Lo quiero mucho y lo quiero por siempre. Aquí estamos toda su familia, apoyándolo con todo y por todo”, concluyó la madre de actor.

Tras estos comentarios, Tefi Valenzuela, como también se le conoce, se pronunció en el programa de Univisión, El Gordo y la Flaca: “Lo único que puedo tener es pena por las palabras que escuché, porque ya puedo ver que es una mujer que cree que la violencia es normal y no puedes tú como mujer, por mucho amor que le tengas a un familiar, justificar la violencia. Creo que no está bien”.

“Como familia deberían apoyar a que él no sea un peligro para la sociedad, para que más adelante no pueda matar a una mujer y no pase toda su vida en un reclusorio”, añadió.

Valenzuela se negó a dar más comentarios sobre las especulaciones en torno a sus lesiones, porque todo fue documentado por las mismas autoridades mexicanas y confía en que eso servirá de sustento para su caso.

“Lo único que acá importa es lo que le médico legista tiene, los videos y fotos que tiene la justicia. Yo no me voy a desgastar, creo que hice lo correcto, ya las pruebas están con peritos y médico legista y nadie lo puede negar”, sentenció

Resaltó que no cambiará su estilo de vida ni dejará el país porque ella no cometió nada malo, sino la persona que la agredió. “Yo no tengo porque abandonar México, yo estoy totalmente legal aquí, tengo mi permiso de trabajo y no me parece justo renunciar a mi vida y a mis sueños. Estoy tratando de calmarme, de volver a trabajar, porque yo no he cometido ningún delito, yo no le he hecho daño a nadie y no tengo por qué ser la afectada. Acá las personas tienen que ser responsables de sus actos y quien comete el delito y quien actúa mal es quien tiene que cambiar, no yo”, finalizó.

Tefi Valenzuela ha dado detalles de su proceso para superar la supuesta agresión que sufrió de parte de Eleazar “N”, ya que desde aquella noche tuvo problemas para conciliar el sueño y le cuesta trabajo permanecer en la casa que compartieron, a pesar de que la tiene alquilada por un año.

“Al principio me quedé en mi cuarto tomando pastillas para dormir porque no podía conciliar el sueño, no quería ver la tele ni dar entrevistas para no recordar lo que había pasado, pero no puedo seguir así. Estoy rodeada de la gente que quiero, estoy en constante comunicación por videollamada con mis papás que están en Perú, platico con mis amigas y amigos por zoom, y tengo contacto con mis fans, eso me ayuda”, dijo en entrevista con la revista mexicana, TV Notas.

Aceptó que necesita terapia psicológica porque todo el proceso ha sido muy desgastante, pero por el momento sólo ha podido conversar en algunas ocasiones con una terapeuta, quien la ha ayudado a desahogar gran parte del sentimiento que tiene.