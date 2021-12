Warner Bros presentó el tráiler de la nueva película de Batman, que será protagonizada por Robert Pattinson. El actor que ganó fama mundial en la saga juvenil Crepúsculo será el encargado de darle vida a Bruce Wayne.

En este nuevo tráiler se puede ver al Murciélago enfrentando a The Riddler, además de que se hace un énfasis espacial en la relación entre Batman y Catwoman. Ambos comienzan una amistad que pasa a la atracción física, pero da un giro de 180 grados cuando se convierten en rivales dado la condición de ladrona de Catwoman.

Vengeance equals justice for both the Bat and the Cat. Watch the new trailer for The Batman now. Only in theaters March 4. #TheBatman pic.twitter.com/2WOHg74jbP

— The Batman (@TheBatman) December 27, 2021