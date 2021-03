El 19 de marzo pasado se estrenó Falcon y el Soldado de Invierno (Falcon and the Winter Soldier) en Disney Plus y se ha convertido en uno de los contenidos más vistos durante el fin de semana en el mundo. El segundo capítulo está por llegar y ya se han revelado nuevos detalles en relación con el Capitán América. La tienda china Tmall publicó los nuevos juguetes oficiales de Falcon y el Soldado de Invierno. Entre ellos, aparece la figura de acción de Sam Wilson, la cual introduce un nuevo traje blanco que se inspira en las barras y las estrellas.

Aunque la versión de Marvel Select es de mejor calidad, el diseño es casi idéntico al que publicó Hasbro meses atrás. El traje que usará Sam Wilson en Falcon y el Soldado de Invierno se apega a la versión del comic, pero con un ajuste en el color de los guantes. Este juguete de Marvel Select es oficial de la serie de Disney Plus y se vende bajo el nombre de Capitán América.

Falcon y el Soldado de Invierno

El estreno se llevó a cabo el pasado 19 de marzo y, así como sucedió con ‘WandaVision’ y ‘The Mandalorian’, los episodios estarán disponibles a partir de las 2:00 horas, debido a que Disney Plus funciona con el horario del pacífico. Tendrá un total de seis episodios que durarán aproximadamente entre 40 y 60 minutos. Se estrenarán cada semana:

Episodio 1: 19 de marzo

Episodio 2: 26 de marzo

Episodio 3: 2 de abril

Episodio 4: 9 de abril

Episodio 5: 16 de abril

Episodio 6: 23 de abril

Ver las últimas dos películas de ‘Avengers’ podría ayudar a entender el porqué de los acontecimientos ocurridos en las nuevas series, ya que han influido en la trama del Universo Marvel.