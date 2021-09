La serie “El juego del Calamar” se estrenó en Netflix el pasado 7 de septiembre y desde esa fecha ha causado mucho revuelo, ya que los internautas han quedado fascinados con la serie surcoreana de suspenso y terror. Prácticamente deja a todos al filo del asiento en cada episodio, por lo que la gente quiere saber si habrá segunda temporada.

Sin embargo, “The Squid Game” también ha levantado polémica, pues muchos usuarios han detectado “similitudes sospechosas” con el filme japonés “As the gods will”, pero el el director Hwang Dong-hyuk aclaró que su producción para Netflix la escribió años antes del estreno del filme nipón.

The rules of Squid Game are simple: Win or Die.

But who makes the rules? pic.twitter.com/A0YZ8rwjR8

— Netflix (@netflix) September 21, 2021