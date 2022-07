California Almonds celebra el estreno de THOR: AMOR Y TRUENO, la nueva película de Marvel Studios que ya se encuentra disponible en cines, con una campaña que invita al público a disfrutar, un nutritivo y delicioso snack de almendras.

En esta nueva aventura cósmic a, el Dios del Trueno (Chris Hemsworth) hace equipo con Rey Valquiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) y la Poderosa Thor, Jane Foster (Natalie Portman) para enfrentar al asesino galáctico conocido como Gorr, el Carnicero de Dioses (Christian Bale).

La fuerza y energía de Thor inspira al público a querer adoptar hábitos más saludables, por lo que las almendras son el snack ideal para una alimentación más nutritiva. Un puñado de almendras es una excelente fuente de vitaminas y minerales, que incluye antioxidantes como la vitamina E, magnesio, proteína vegetal, grasas insaturadas, fibra, entre otros, convirtiéndolas en un aliado perfecto para conseguir un estilo de vida más saludable.

“Actualmente Almond Board of California tiene una campaña llamada “Ponte Almendra” para mostrar los beneficios de las almendras y cómo se pueden incluir en una dieta”, dijo Emily Fleischmann, vicepresidenta de Desarrollo Global de Mercados del Almond Board of California. “THOR: LOVE AND THUNDER de Marvel Studios refleja la búsqueda que hace Thor de sí mismo, en esta épica aventura no podríamos pensar en una sinergia más orgánica que inspire a gente en todo el mundo a vivir más saludable.”

La campaña de Almond Board of California inspirada en la película THOR: AMOR Y TRUENO de Marvel Studios estará presente en Estados Unidos, México, Italia, Reino Unido e India. En el caso de México, la campaña podrá ser vista en los canales de televisión más populares, así como plataformas de streaming y redes sociales hasta finales de julio.

Acerca de Thor: Amor y Trueno de Marvel Studios

La película encuentra a Thor (Chris Hemsworth) en un viaje diferente a todo lo que ha enfrentado: una búsqueda de paz interior. Pero su retiro es interrumpido por un asesino de la galaxia conocido como Gorr, el Carnicero de Dioses (Christian Bale), que busca la extinción de los dioses. Para combatir la amenaza, Thor solicita la ayuda del Rey Valquiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) y su exnovia Jane Foster (Natalie Portman), quien, para sorpresa de Thor, empuña inexplicablemente su martillo mágico, Mjlönir, como la Poderosa Thor. Juntos, se embarcan en una terrorífica aventura cósmica para descubrir el misterio de la venganza del Carnicero de Dioses y detenerlo antes de que sea demasiado tarde. Dirigida por Waititi (THOR: RAGNAROK, Jojo Rabbit) y producida por Kevin Feige y Brad Winderbaum, THOR: AMOR Y TRUENO estrenó en salas de cine disponibles el 7 de julio de 2022.