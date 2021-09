El legendario guitarrista de Queen, Brian May se sumó a la lista de “reencuentros” de artistas con sus versiones más jóvenes durante un dueto con su mozuelo otro yo.

Hace algunos días, la banda de pop sueca ABBA anunció un nuevo álbum de estudio y una serie de conciertos donde usarán avatares virtuales de ellos mismos en su época de juventud. Dicha fórmula ahora es utilizada por May durante la presentación de Back To The Light para unirse así mismo durante un concierto.

Back To The Light fue el sencillo del álbum homónimo y el primero como solista de Brian May que fue publicado en 1992.

El video lanzado bajo el título Back To The Light: The Time Traveller, combina imágenes de la presentación del guitarrista a sus 45 años de edad en 1993 en el Hammersmith Odeon de Londres con su yo actual de 74 años.

En las imágenes, el integrante de Queen toca junto con Cozy Powell en la batería y Neil Murray en el bajo.

Durante los primeros minutos de los seis del track, ambos Brian aparecen sobreexpuestos uno del otro durante cada intervención hasta que durante el solo de guitarra los dos May aparecen al mismo tiempo sobre el escenario del Hammersmith Odeon.

El Brian May del presente es el encargado de ejecutar el solo con su maestría y dominio de las cuerdas que lo han reconocido como uno de los mejores guitarrista de todos los tiempos; no obstante, el May del pasado se une en un acorde para ir regresar de nuevo al micrófono para continuar cantando.

Además de Back To The Light, Brian May ha publicado otros tres temas de la reedición del álbum Back To The Light: Driven By You, Resurrection y Too Much Love Will Kill You.