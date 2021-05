El director estadounidense James Gunn, reveló que todos los días recibe amenazas de parte de los fanáticos de la película ‘The Suicide Squad’ (‘El escuadrón suicida’, 2016)

El cineasta el pasado sábado publicó una imagen y un mensaje en su cuenta de Twitter, en que muestra que un usuario de Instagram juró “cometer un crimen de odio” en su contra si en la secuela de la película llega a “matar” a un determinado personaje, quien además incluso le advirtió que “se trataba de una amenaza”.

Un día antes de este tuit, el director de cine concedió una entrevista al portal Den of Geek, en la que señaló que un importante personaje morirá en la segunda parte de ‘El escuadrón suicida”.

En esta entrevista señaló que tuvo que ignorar el potencial retroceso de matar a un personaje, pues realmente es una parte esencial de la cinta, Además comentó que todo está en relación con la historia, por lo que mataría a cualquier personaje que considere oportuno matar y que esto lo realizaría sin importar las repercusiones de lo que sea.

This morning on IG: “This is a threat. If you kill (character name redacted) I will hatecrime you.” Every. Single. Day. https://t.co/LVlRfMTUG2

— James Gunn (@JamesGunn) May 15, 2021