La nueva entrega de la franquicia de Top Gun se ha convertido en el mejor estreno en la carrera de Tom Cruise, recaudando más de 260 millones de dólares en todo el mundo a varios días de su estreno.

Top Gun: Maverick, dirigida por Joseph Kosinski, recaudó hasta el día de hoy 151 millones de dólares únicamente en Estados Unidos, mientras que internacionalmente recaudó 109 millones de dólares, según cifras de Box Office. Los países más destacados en la lista son Reino Unido, con 19.4 millones; Francia, con 11.7, y Alemania, con un total de 6.5 millones de dólares.

Top Gun: Maverick es la secuela de la clásica película protagonizada por Tom Cruise en 1986, Top Gun: Pasión y gloria. Cruise regresó, después de 36 años, como el teniente Pete Mitchell, mejor conocido como “Maverick”, junto a su avión F-14A Tomcat. Y parece ser que la larga espera no hizo que el fandom bajara sus expectativas, sino todo lo contrario.

La película se estrenó en salas de cine el pasado 27 de mayo y, hasta el día de ayer, recaudó 124 millones de dólares en Estados Unidos. Comparada con Top Gun: Pasión y gloría, que recaudó alrededor de 180 millones de dólares en el país, las cifras de la nueva entrega se encuentran solo un poco más abajo de laa de la primera entrega a tres días de su estreno. En todo el mundo, Pasión y gloria recaudó más de 357 millones de dólares, mientras que Maverick ha recaudado 260 millones, y contando.

Además, un factor que puede influir en el aumento de dólares recaudados en el país es el Memorial Day (Día de los Caídos), una fecha conmemorativa que se lleva a cabo el último lunes de mayo de cada año para recordar a los soldados estadounidenses que murieron en combate.

¿Podrá ser que Maverick supere en cifras al blockbuster de los 80? El elenco de la película no dudó que la película tendrá el éxito que tuvo la primera en la década de los ochenta, y no se equivocó. El director, Joseph Kosinski, dijo que la cinta es una combinación de lo viejo y lo nuevo: “Está Tom Cruise, quien interpreta a Maverick regresando, van a ver los lentes clásicos y las chamarras de cuero y, al mismo tiempo, hay un nuevo grupo de personajes: jóvenes pilotos navales que él tiene que entrenar. Ellos traen su propia energía, estilo y personalidad a esta película. Estoy muy contento con el cast, no puedo esperar a que la gente la vea”.