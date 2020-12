Eduardo Yáñez, quien en marzo causó revuelo por aparecer con el rostro hinchado, confirmó que sufrió de una profunda depresión tras dejar un medicamento con cortisona que tomaba para aliviar los dolores de espalda que padece desde hace algunos años, pero le provocó diversos problemas de salud.

En una entrevista para el programa Ventaneando, el actor relató los complicados momentos que vivió producto de su depresión. Aseguró que no tenía fuerzas para ir a trabajar, pues lo único que quería era que terminara el dolor.

El actor, de 60 años, mencionó que no podía respirar bien, le daban ataques de pánico y se mareaba constantemente e, incluso, se ponía agresivo.

“Te mareas, no tienes aire, no puedes respirar, quieres llorar todo el tiempo. Te pones agresivo, esquizofrénico, te dan ataques de pánico. No te da hambre, la boca seca y eso no es de un día, son meses”, indicó.