Eleazar Gómez podría quedar libre tras la denuncia interpuesta por la que fuera su pareja, Tefi Valenzuela, por las agresiones físicas que habría vivido en su departamento en la Ciudad de México hace dos semanas.

El actor se encuentra en el Poder Judicial de la Ciudad de México junto a la cantante y modelo, los abogados, así como la prima del actor, Yanira Díaz, quien hace unos momentos habló con la prensa de lo que espera de la audiencia.

“Nos hemos mantenido al margen hasta el día de hoy que yo sí de plano ya no pude, porque hoy vi en la mañana a Stephanie en el programa HOY comentando, diciendo que lo hizo por las demás, por ella, inclusive se dieron cuenta, no tiene nada en la cara, como que de las lesiones que se le está acusando no tenía nada en la cara, no se vale porque nada más hablan del otro lado, yo siendo mujer estoy de acuerdo que esa es una acción que no debió haber cometido Eleazar, pero también hay que oír la otra parte… Debe haber dos versiones, él no ha dado declaración, no sé qué vaya a pasar el día de hoy, nada más espero que el juez nos dé el beneficio del arraigo domiciliario para todo esto llevarlo fuera y no le afecte tanto a él”, comentó.