Tras haber terminado su relación con Halston Stage, todo parece indicar que Zac Efron se ha vuelto a encontrar con el amor, toda vez que se le ha visto al lado de la que parece ser su nueva pareja: Vannesa Valladares.

El actor estadounidense de 32 años se encuentra residiendo en Byron Shire, en Australia, y es ahí en donde se habría encontrado con Valladares, quien hasta hace unos días trabajaba de mesera en una cafetería.



New pictures of zac efron and Vanessa Valladares pic.twitter.com/BKeF5XFCPS

— zalex (@zalex_9400) September 7, 2020