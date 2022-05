La polémica en torno a Vicente Fernández, quien falleció el 12 de diciembre de 2021, continúa gracias a la serie no autorizada del “Charro de Huentitán” en la que se han revivido temas como la relación extramarital que sostuvo el intérprete de “Estos celos” con Patricia Rivera a quien habría pagado una millonaria suma para que desapareciera de su vida.

De acuerdo con Merle Uribe, quien también tuvo una relación extramarital con Vicente Fernández, el cantante, quien, según un amigo del famoso, no murió el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe.

“(Le dio) cuatro millones de dólares para que ya no (estuviera)” Merle Uribe

La actriz aseguró que el dinero se lo dio luego de que el hijo de Patricia Rivera demandará al “Charro de Huentitán”, por una supuesta desatención, ya que, se aseguraba, el intérprete era el padre del joven, paternidad que después quedaría desmentida.

“Vicente estaba muy sentido, primero porque le había ensartado un hijo y segundo porque el muchacho cuando cumplió 18 años lo fue y lo demando a Vicente y casi le estaban embargando el rancho. Eso no se hace. Ahí fue cuando Vicente dijo, ‘no te vuelvas a meter con mi familia, toma estos cuatro millones de dólares’ y ahí se acabó”, Merle Urbie

En entrevista para el programa De primera mano, la famosa recordó también cómo fue su historia de amor con Vicente Fernández hasta que el cantante de “Hermoso cariño” conoció a Patricia Rivera.

“Nosotros seguimos teniendo relación incluso por teléfono y todo. Ahora, después de la época en la que yo anduve que fue 79, 80, 81, yo todavía me fue de gira después de que tuve a mis hijos, él me imagino que supo que me había divorciado y me habló para una gira en Estados Unidos… Entró Paty y como le dijo que iba a tener un hijo. Seguimos hablando por teléfono, pero ya no de esa manera” Merle Uribe

¿Quién es Patricia Rivera?

En el historial amoroso de Vicente Fernández se pueden contar varias y bellas mujeres que habrían tenido algún acercamiento sentimental con el famoso cantante, entre ellas, Patricia Rivera, con quien, se dijo, tuvo un hijo, siendo una de las polémicas del intérprete.

Patricia Rivera fue una de las actrices más socorridas a finales de los 70, momento en que conoció al “Charro de Huentitán”. La belleza y el talento de Rivera rápidamente conquistaron, no solo al público, sino al cantante.

La trayectoria de Patricia fue en el cine y otras producciones del medio del espectáculo y su última participación se registró en 1995.

Serie termina con la reputación de los Fernández

A decir de Merle Uribe, la serie, que ha desatado una disputa legal entre la producción y la familia Fernández, comandada por Cuquita, la viuda de Vicente, termina con la reputación de una de las familias más importantes de la industria de la música.

“En esa serie que está acabando con la familia Fernández, no creas que me hace mucha ilusión salir ahí. Porque está acabando con la reputación de todos los Fernández, entonces no me hace tanta ilusión”, Merle Uribe

Y aseguró que la imagen que muestran de Vicente Fernández está alejada de la realidad y del ser humano que ella conoció a finales de los 70 e inicios de los 80.