El legendario programa Saturday Night Live regresó de la manera más inesperada posible. El primer episodio del año tuvo a John Krasinski como su presentador, quien tuvo una tarea complicada al inicio del show.

Krasinski, cuyo personaje más conocido es Jim Halpert de la serie The Office se vio presionado por los espectadores quienes preguntaban a dónde estaba Pam, su pareja en el programa que trata sobre la vida cotidiana de un grupo de oficinistas de una compañía de ventas en Estados Unidos.

El cómico Kenan Thompson señaló que el show no estaría completo hasta que Jim besara a Pam, para recrear una de las escenas más clásicas de la serie. Sin embargo, ya que Pam no estaba en el estudio, alguien tenía que suplirla.

Mientras John enfrentaba a todos tratando de dejar a un lado su personaje de Jim, subió a escena el también comediante Pete Davidson, quien le explicó que todos estuvieron en cuarentena viendo The Office y que esperaban ver un beso con Pam.

“Creo que realmente necesitan que alguien sea Pam. Creo que tenemos que darles lo que quieren. Jim, creo que tienes que besar a Pam”, dijo Pete.

Las bromas de The Office no quedaron ahí, ya que Krasinski convirtió la mítica secuencia de apertura en una canción, misma que compartió el show Saturday Night Live en su cuenta de Twitter.

This was the original @theofficetv theme song. Don't ask questions. pic.twitter.com/GENJfBjGks

— Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) January 31, 2021