Al parecer, la carrera del actor Xolo Maridueña es prometedora, pues ya le echaron un ojo tras su participación en la serie de Netflix “Cobra Kai”, en la que participa con el papel de Miguel Díaz. Sin embargo, podría ser que sus habilidades con el karate las aproveche muy bien para el siguiente papel que podría desempeñar, el del superhéroe de DC, Blue Beetle.

Lo particular de este personaje es que se trata de un adolescente mexicoamericano del Paso, Texas, que lleva por nombre Jaime Reyes. Esto le queda muy bien al actor, quien, aunque no ha afirmado nada, ya se corren fuertes rumores al respecto. El proyecto estará a cargo del director puertoriqueño Angel Manuel Soto y el guión correrá a cargo del mexicano Gareth Dunnet-Alcocer.

La obra, que será una exclusiva de HBO Max, como se había anunciado con antelación; sin embargo, quedó en el aire lo más importante, el histrión que le daría vida a Reyes. Al ser un personaje especial, la decisión no podía ser tomada a la ligera. No obstante, los rumores comenzaron a correr cada vez más fuerte.

Los rumores cobran fuerza

El sitio Big Screen Leaks fue el primer medio que aseguró que Xolo Maridueña sería la imagen del “Escarabajo Azul”. La prueba irrefutable de esto fue la imagen que el actor compartió a lado de Soto; entonces el director dijo que el joven prometía en el mundo del cine.

Hasta ese momento la especulación se quedó en eso, pero después The Wrap anunció que Xolo se encuentra en pláticas para darle vida a Reyes. Aunque no hay nada seguro, no es difícil recordar que así comienzan los tratos que tienen a cuestas varios rumores. Quizá en breve el mismo Maridueña se encargue de aclarar todo rumor al respecto y lo veamos con la piel de Blue Beetle.