Christian Nodal dio de qué hablar en su reciente concierto realizado en Montería, Córdoba, Colombia, pues el cantante de regional mexicano se mostró especialmente vulnerable y habló sobre sus emociones en varias ocasiones durante el recital ocurrido el pasado 24 de junio en el estadio de béisbol de esta municipalidad.

Durante el show, entre algunas canciones, el nacido en Caborca, Sonora, emitió largos discursos donde dijo sentirse cansado de los ataques de la prensa, la intromisión en su vida privada y el acoso a sus relaciones sentimentales.

El cantante de Ya no somos ni seremos incluso llegó hasta las lágrimas, causando el asombro y los gritos de euforia de sus seguidores, presentes en la Feria Ganadera de la localidad, donde se presentó Nodal como parte de su Forajido Tour con el que lleva los últimos meses girando en distintos puntos de Latinoamérica.

“A mí los medios no me quieren, pero la realidad es otra. Me ha costado un chingo llegar a este público tan bello que tengo hoy y no es justo que por sacar dinero hablen mierda de mí, yo no soy un ser humano mierda. Yo sólo interpreto mi música”, dijo al borde del llanto.

Ante la mirada expectante del público, el cantante de De los besos que te di reconoció que no se considera un ejemplo para nadie, ya que al igual que toda la gente comete errores, sin embargo él está expuesto todo el tiempo.

“Yo no soy un buen ejemplo de ser humano, tengo 23 años. La diferencia es que lo mío, todo mundo toma video, toma foto y a ustedes no les toman foto cuando están actuando como ser humano. Falta empatía en este mundo y discúlpenme, necesitaba usar este momento para desahogarme”, agregó ya con lágrimas en los ojos.

Además, el ex novio de Belinda se refirió a su reciente polémica, y sin mencionar nombres, aludió a la “tiradera” que le echó a J Balvin, tras pelear en redes sociales.

“Cantar fue un don que me dio Dios, pero lo tuve que trabajar también, entonces yo no quiero que ningún pendejo que solamente se viste bonito, se ve bonito, se venga a burlar de mí, ¿me entienden? Soy un ser humano como ustedes, yo también tengo mis sueños”, expresó.

Nodal también se refirió a la cancelación del concierto que iba a presentar en Medellín en marzo de este año, al que no pudo llegar por problemas de logística en sus vuelos internacionales. El hecho fue duramente criticado por la prensa colombiana entonces y causó el enojo de su público de aquel país.

“A mis fans se lo debo, a mi público, no a la gente que pretende que yo esté ahí a las ocho de la mañana esperando mis pinches vuelos, ¿me entiendes?”, añadió Nodal en su presentación.

En otra oportunidad, el compositor de 23 años lanzó indirectas hacia los exponentes musicales que se presentan con DJ y pista, a diferencia de él que actúa con banda de músicos en vivo.

“Hay weyes que nomás les ponen el autotune y vienen aquí a menearse, eso es lo que me emputa a mí, esa agente no tiene derecho a criticarme, yo sí canto cabrón sin usar nada y respeto a la gente que usa los programas para verse más bonitos, para sonar más cabrón de lo que ya suenan y que sus virales y su música resalte, discúlpenme”, expresó.

Esos momentos en que Nodal se sinceró ante su público se viralizaron este fin de semana, sin embargo ahora comienzan a surgir videos en los que se aprecia que el público parece desesperado por dejar de oir las peroratas del cantante de Aquí abajo.

En las grabaciones se pueden escuchar abucheos, incluso burlas y gritos, pidiéndole que mejor cante en lugar de dar su discurso. Un clip de TikTok critica que el mexicano utilice sus conciertos para desahogarse y hablar mal de sus colegas, opinión que fue secundada en redes.

“Ya, ya, ya, ya que cante… bueno ya canta, ahora ya empezó a llorar. Te amo pero ya canta”, se oyó de voz de una mujer entre el público. Los comentarios también van en este sentido y hay quien expresó que también se molestaría si pagara un boleto para escuchar cantar a un artista y al final tuvieran que escucharlo hablar de sus problemas.

“Imagínate pagar para escuchar a un artista cantar tus canciones favoritas y en su lugar escuchas cómo se queja de sus enemigos imaginarios, cómo se hace la víctima, ay no qué flojera, lo hubieran echado del concierto y puesto su contenido de Spotify”, “Por un momento pensé que estaban en una plática de AA”, “Ya se siente predicador”, “Pagas un ticket para divertirte y sales más agüitado por sus malas vibras”, son algunos comentarios que pueden leerse al respecto.