Una vez más la actriz Yalitza Aparicio causó polémica en TikTok con uno de sus videos, y esta vez lo hizo enfundada en un ajustado vestido negro con el que presumió su silueta perfecta y dejó claro que sus publicaciones las hace sólo para divertirse.

La también modelo, originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, que ha sido portada en una gran cantidad de revistas, ganó fama con la película “Roma” de Alfonso Cuarón, en la que dio vida a Cleo, y desde ese momento se ha convertido en una de las artistas consentidas, logrando sumar cada día más fans.

Nombrada también Embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO en 2019, Aparicio, de 28 años, ha logrado en poco tiempo consolidar su carrera como actriz y en los últimos meses también como creadora de contenido, pues cada día es más seguida en TikTok, donde ya suma 2.4 millones de “me gusta”.

Yalitza Aparicio se luce en ajustado vestido

Fue este jueves cuando Yalitza compartió con sus fans en la popular plataforma china, que suman casi 450 mil, un clip en el que afirmó que sus publicaciones no van dirigidas a nadie, causando polémica y demostrando que tiene un gran estilo para vestir, pues presumió un coqueto y elegante look.

“Dejo esto por aquí y me retiro a #estudiar”, escribió la actriz para acompañar el video que a menos de 24 horas de haberse publicado ya ha generado cientos de comentarios y más de 12 mil “likes”, además de haber sido reproducido más de 200 mil veces.

“Esto va para todo el que me sigue. Señores, lo que yo comparto en mis redes es para reír, no extraño a nadie, no estoy sufriendo por nadie, no le tiro indirectas a nadie”, se puede escuchar en el audio que Yalitza interpretó con mucha gracia, y que ha causado polémica al dar una respuesta a sus detractores.

Y aunque el clip de la actriz y modelo ha causado furor, sin duda es su look lo que más ha robado las miradas de sus fans, pues Aparicio se lució con mucho estilo con un coqueto vestido negro ajustado, el cual delinea a la perfección su silueta y deja ver que tiene una curvilínea figura.