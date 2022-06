¿Te gustan los dramas donde las protagonistas terminan haciendo justicia por mano propia? Entonces no te puedes perder la nueva versión de Mujeres Asesinas, serie inspirada en la novela de Marissa Grinstein que llegará al catálogo de ViX+ y lo mejor de todo es que será protagonizada por Yalitza Aparicio, quien debutó en Roma de Alfonso Cuarón por la que recibió una nominación al Oscar.

A través de un comunicado de la plataforma streaming que llegará a México en julio, se informó que esta serie denominada drama psicologó ya comenzó grabaciones y a través de ocho episodios presentará a un nuevo grupo de mujeres que, luego de sufrir diversas injusticias y maltratos, dejarán de lado sus ataduras para asesinar a todos aquellos que las lastimaron.

“Las nuevas generaciones y fans de Mujeres Asesinas podrán disfrutar de una versión renovada de esta popular franquicia. Con una propuesta arriesgada, la serie cuenta cada historia desde el punto de vista de quienes vivieron situaciones extremas que las llevaron a cometer un asesinato“, reveló Vincenzo Gratteri, vicepresidente senior de desarrollo de ViX+.

Y agregó: “Contamos con un talento de primera, tanto delante como detrás de cámaras que en conjunto han logrado crear una nueva esencia de la antología que rompió barreras y encantó al público internacionalmente“.

Esta nueva versión de Mujeres Asesinas aún mantiene bajo candado información clave para entender a los nuevos personajes, lo mismo sucede con el elenco, pues hasta el momento, Yalitza Aparicio es la única en ser confirmada. El comunicado también confirmó que Pepe Castro, Carlos García Agraz y Ana Lorena Pérez-Ríos serán los tres directores encargados de esta adaptación bajo la producción ejecutiva de Francisco Casasús, Rafael Cuadros y Luis Luisillo Miguel.

Al tratarse de una serie antológica (los episodios no estarán conectados entre sí), es muy probable que Yalitza Aparicio, quien próximamente aparecerá en Familia de medianoche y Presencias, únicamente participe en un capítulo y no en toda la serie. Aunque esto no está del todo claro, aún tendremos que esperar para conocer más detalles alrededor de la nueva versión de Mujeres Asesinas que llegará ViX+, plataforma streaming que sí requerirá una suscripción en comparación a su gemelo, ViX, que puedes ver completamente gratis.