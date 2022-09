Las imágenes del divertido momento se hicieron virales rápidamente y pronto alcanzaron miles de visualizaciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Despierta America (@despiertamerica)

Con más de cuatro décadas de trayectoria profesional, Yuri continúa enamorando a su público y está muy vigente en el mundo de la música porque ha sabido adaptarse a los cambios de esta de la industria musical.

No obstante, la vida personal de la intérprete de éxitos como Dame un beso o Detrás de mi ventana, ha estado cargada de momentos difíciles, como ella misma confesó en una reciente entrevista con Jorge Ramos en el programa Algo personal.

“Cuando me quise quitar la vida fue antes de conocer a Rodri [Rodrigo Espinoza, mi esposo]”, dijo la cantante para este espacio.

“Llegó a un punto muy fuerte la soledad; tenía 30 años. Me quise suicidar porque me sentía sola, tenía depresiones, porque me tomaba muchas pastillas para comer, no comer, adelgazar. No me metía pastillas para drogarme, pero me encerraba en mi casa. No recibía llamadas y, a veces, dejaba de comer”, continuó.