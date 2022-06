Ciudad de México, 14 de junio 2022.- Como parte de su estrategia en favor de la inclusión, another , agencia regional de comunicación estratégica, ha creado su primer comité de diversidad, el cual ideará y pondrá en marcha acciones para fomentar la representación de los diferentes colectivos en la región de Latinoamérica. Integrado por 15 miembros oficiales y 5 aliados, esta organización se alineará estrechamente con los valores de la empresa para seguir brindando nuevos espacios para todxs.

“Nos emociona liderar el cambio. La creación de este comité, es la materialización de nuestra cultura organizacional: Inclusivos, receptivos, globales. Los colectivos aquí representados brindan un espacio de contención y visibilizan las particularidades de nuestro equipo. En another buscamos el mejor talento y sus cualidades nos enriquecen día a día”, comenta Ruth Ortiz Alatorre, coordinadora del comité.

Los colectivos en este nuevo comité abarcan a la comunidad LGBTQI+, género, etnia, seniors, neurodivergencias y discapacidad. Estos son liderados por champions, quienes buscarán generar una mayor conciencia de inclusión entre los colaboradores de another para así establecer best practices en toda la organización que sigan impulsando más oportunidades dentro y fuera de la fuerza laboral de la agencia.

“La diversidad es esencial en nuestra sociedad, porque nos alienta a conocer diferentes historias y puntos de vista que enriquecen nuestras experiencias y nos permiten conectar con muchos aspectos de la realidad. La creación del comité de diversidad es un gran paso para another, ya que nos permite seguir trabajando para fomentar la inclusión en todos nuestros espacios”, dijo Jaspar Eyears, CEO de another .

Como parte de sus estrategias para fomentar la inclusión, los miembros del comité han impulsado algunas iniciativas y logros dentro de la compañía:

Participación en el tercer Ranking Mamá Godín , el cual evalúa las mejores empresas para madres trabajadoras en México. En esta edición, another logró el segundo lugar en la categoría de PyMES y microempresas.

, el cual evalúa las mejores empresas para madres trabajadoras en México. En esta edición, logró el segundo lugar en la categoría de PyMES y microempresas. Extensión y flexibilidad de la licencia por maternidad y paternidad otorgada por la ley, un mes más de home office y días extra con goce de sueldo.

Afiliación a Pride Connection, para realizar trabajo conjunto en iniciativas de diversidad impulsadas por esta organización internacional.

Además, los miembros del comité estarán presentes en la edición 44 de la Marcha del Orgullo LGBTQI+ CDMX, la cual se llevará a cabo el próximo 25 de junio, y buscarán, a través de su participación, generar una mayor visibilidad de colectivos y aliados de la comunidad LGBTIQI+, y continuarán realizando diferentes acciones a lo largo de 2022 para continuar con su misión dentro de la agencia.

El comité forma parte de la serie de acciones que another realiza en pro de la diversidad, característica que forma parte del ADN de la agencia, la cual es consciente de que el talento no tiene distinción de orientación sexual, identidad y/o expresión de género, raza o capacidad y que gracias a una comunidad diversa, habrá una mejor creación y diversificación de ideas, factores que resultan en la implementación de campañas genuinas y poderosas para clientes y audiencias de cualquier industria en los 21 países donde another tiene presencia.